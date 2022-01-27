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Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в той или иной школе или саду,  сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента. Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации», – заявил Мондриевский.

Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

 «Отдельно обращаюсь к родителям. Дистанционное обучение – это снижение заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не посещение общественных учреждений и, соответственно, распространение болезни. Объясняйте детям их ответственность. Ведь, заболев, они несут заболевание домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни», – подчеркнул Мондриевский.
ForUm

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