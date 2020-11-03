Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом проект закона №4304 о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и статей Уголовного кодекса Украины, которые были отменены решением Конституционного суда от 27 октября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда подать в отставку.

Апелляционный суд Милана, где происходит рассмотрение апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, после почти пятичасового перерыва возобновил слушания и оправдал его.

В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий. Об этом представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде.

Европейский Союз заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима с ЕС. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине близка к катастрофе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4311 «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О Конституционном суде Украины», которым предлагается увеличить кворум КСУ до 17 судей.

Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в Кабинете Министров и Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с председателем Венецианской комиссии Джанни Букикки отметили важность восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному суду.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мгновенная реакция Совета национальной безопасности и обороны решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной инфраструктуры и внесенный в парламент законопроект о перезагрузке КСУ сдержали судей от принятия еще более разрушительных для государства решений.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Конституционный суд проявить государственную позицию при рассмотрении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

За прошедшие сутки 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал очередной антирекорд инфицирования коронавирусом за минувшие сутки и заявил, что COVID-19 распространяется в «ураганном режиме».

В Киеве возле Верховной Рады Украины прошла акция протеста «евробляхеров».

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества» (№2450).

Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджета должностными лицами Государственной таможенной службы.