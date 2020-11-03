В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.

Как передает УНИАН, об этом представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, «Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов».

Как отметил Вениславский, через «подконтрольные политические силы» в Украине было внесено соответствующее представление в КС.

Вениславский заявил, что «в Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного суда».

Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, «выступал за то, что Конституционный суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины». При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном суде.

Вениславский призвал судей КС, которые голосовали «за позорное решение», подать в отставку.

«Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.