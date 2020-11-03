За вчера, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 1207 человек, летальных случаев - 157, выздоровели - 5100 человек.
За сутки проведено 60 836 тестирований (методом ПЦР - 34818, методом ИФА - 26018).
За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели - 168 868 человек, летальных исходов - 7532; проведено ПЦР-тестов - 3379029.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 39534 случая;
Винницкая область - 11 096 случаев;
Волынская область - 14234 случая;
Днепропетровская область - 15729 случаев;
Донецкая область - 11 731 случай;
Житомирская область - 1583 случая;
Закарпатская область - 15187 случаев;
Запорожская область - 10 797 случаев;
Ивано-Франковская область - 21 596 случаев;
Киевская область - 17535 случаев;
Кировоградская область - 2677 случаев;
Луганская область - 3881 случай;
Львовская область - 31134 случая;
Николаевская область - 8736 случаев;
Одесская область -25785 случаев;
Полтавская область - 10190 случаев;
Ривненская область - 19998 случаев;
Сумская область - 12 409 случаев;
Тернопольская область - 21 186 случаев;
Харьковская область - 38709 случаев;
Херсонская область - 4424 случая;
Хмельницкая область - 16928 случаев;
Черкасская область - 9670 случаев;
Черновицкая область - 22881 случай;
Черниговская область - 9213 случая.
Напомним, за 1 ноября в Украине было зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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