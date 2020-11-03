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В Киеве возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста «евробляхеров», сообщают организаторы мероприятия объясняют в Facebook.

Митингующие требуют от народных депутатов  принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке.

Как сообщается пресс-служба столичной полиции, сотрудникиструктурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство с целью обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении запланированных мероприятий.

«В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий», – говорится в сообщении.

«Кроме этого, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации», – подчеркнули в главке.

Также сообщается, что утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, сразу предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
ForUm

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