Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал очередной антирекорд инфицирования коронавирусом за минувшие сутки и заявил, что COVID-19 распространяется в «ураганном режиме».

Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в Украине.

«Цифра антирекорда 8 тыс. 999 человек, заболевших COVID-19 в сутки, и очень важно в это время собрать многотысячный митинг возле ВР и заблокировать весь (правительственный. – Ред.) квартал. Коронавирус распространяется просто бешеными темпами в ураганном режиме. Мы это видим и в проевропейских странах. Например, во Франции за прошедшие сутки 52 тысячи больных COVID-19, и такая ситуация наблюдается во всех европейских странах», - заявил Степанов.

Министр отметил, что выполнение установленных в государстве противоэпидемических правил является просто жизненной необходимостью.

«Я слышу такие выражения, что якобы «вирус казаков не берет», берет, мы такие же люди. Соблюдайте правила, установленные Минздравом», - отметил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.