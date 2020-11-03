Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Конституционный Суд проявить государственную позицию при рассмотрении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Обращаюсь к судьям Конституционного Суда Украины - проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины. Вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждения идентичности, единства и победы Украины», - написал он в Facebook.

Омбудсмен убежден, что данный закон полностью соответствует Конституции Украины и никаких оснований для того, чтобы признать его неконституционным, нет. «Это чистой воды политическое обращение, не имеет ничего общего с тем, что прописано в Основном законе», - подчеркнул он.

Значительная часть норм Закона фактически дублируют или уточняют нормы, которые уже длительное время действуют и применяются в Украине. Это, например, касается обращений граждан, защиты прав потребителей, демонстрации фильмов, требования по владению государственным языком для занятия должностей государственной службы, делопроизводства, документооборота, сайтов органов власти и др. То есть в значительной степени Закон не вводит новых требований и порядков, а лишь фиксирует статус-кво.

«Некоторые из таких норм, дублирующих нормы других законов, которые уже фактически оценивались КСУ на предмет их соответствия Конституции. Прежде всего, это касалось «образовательной» статьи, на которой авторами представления сделано особый акцент. Эта статья Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» фактически дублирует нормы Закона «Об образовании», который ранее КСУ признал конституционным», - подчеркнул чиновник.

По его словам, сегодня ведущее место украинского языка как государственного признает более 95% украинцев.

«Это подтверждает, что вопрос единственного государственного языка объединяет украинцев, а не разъединяет их, как это пытаются навязать нам извне. Однако, в условиях гибридной войны, в том числе, на информационном и языковом фронтах, мы до сих пор видим инициативы отдельных политиков, которые заботятся о собственных рейтингах, а не о стране», - резюмировал Креминь.

Согласно повестке дня заседаний Конституционного суда Украины, обнародованной на сайте КС, во вторник, 3 ноября, Большая палата КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».