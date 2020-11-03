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Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества» (№2450).

Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Гражданском кодексе Украины устанавливается, что физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей.

В случае если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества такого лица осуществляется с согласия опекуна.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В случае возражения одного из родителей относительно изменения отчества ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание исполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Соответствующие изменения вносятся и в Семейный кодекс Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
ForUm

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