Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на заседании суда, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Маркив свободен. Это огромная победа Украины», - заявил Аваков.

«Три года и четыре месяца Виталий Маркив был заключен. Это провокация, которая дорого стоила Украине. Стоила три года жизни украинского солдата. Я рад, что сегодня наши аргументы были услышаны. Команда адвокатов и наши союзники, которые здесь собрались, смогли привести факты и апелляционный суд Милана принял мужественное решение. Мужественное - так как суд первой инстанции игнорировал факты, которые были: что Виталий не мог стрелять в репортера, Виталий находился в другом месте. Обвинения в отношении него были основаны только на показах французского журналиста, которого не стал слушать французский суд. Я рад за систему правосудия Италии, это действительно родина демократии», - сказал министр.

Как сообщает Укринформ, на судебное заседание Виталия Маркива сегодня не привезли из-за карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса. На процессе он присутствовал в режиме онлайн, из тюрьмы.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля 2019 суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.