также в разделеОбщество
3 ноября. Картина дня 10
Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19 10
Сотрудники украинского завода незаконно продавали за границу детали к вертолетам 12
СБУ уличила таможенников в нанесении ущерба в особо крупных размерах 18
Суд по делу MH17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина 12
СБУ задержала на взятке замглавы Закарпатского облсовета 8
Назначен временный руководитель Государственной судебной администрации 9
НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка 24
Из-за коронавируса ЧАЭС перешла на особый режим работы 6
В Украине введут штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок 10
СБУ нагрянула с обысками сразу на несколько таможен 18
Контакт-центр по противодействию COVID-19 получает около 600 звонков в час 12
В Харьковском горсовете опровергли информацию о смерти Кернеса 23
Ученые: COVID-19 может вызвать проблемы с психикой 13
Минздрав изменил критерии госпитализации больных COVID-19 39
СМИ: В Украине со следующей недели значительно усилят карантин 146
Степанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей 21
Украинцам разрешили менять свое отчество 49

Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на заседании суда, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Маркив свободен. Это огромная победа Украины», - заявил Аваков.

«Три года и четыре месяца Виталий Маркив был заключен. Это провокация, которая дорого стоила Украине. Стоила три года жизни украинского солдата. Я рад, что сегодня наши аргументы были услышаны. Команда адвокатов и наши союзники, которые здесь собрались, смогли привести факты и апелляционный суд Милана принял мужественное решение. Мужественное - так как суд первой инстанции игнорировал факты, которые были: что Виталий не мог стрелять в репортера, Виталий находился в другом месте. Обвинения в отношении него были основаны только на показах французского журналиста, которого не стал слушать французский суд. Я рад за систему правосудия Италии, это действительно родина демократии», - сказал министр.

Как сообщает Укринформ, на судебное заседание Виталия Маркива сегодня не привезли из-за карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса. На процессе он присутствовал в режиме онлайн, из тюрьмы.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному  обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля 2019 суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги