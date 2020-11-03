Группа народных депутатов во главе с первым заместителем председателя фракции «Слуга народа» Александром Корниенко и членом фракции «Голос» Ярославом Юрчишиным зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4311 «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О Конституционном суде Украины», сообщает Укринформ.

При этом текст законопроекта и сопроводительные к нему документы на официальном веб-портале парламента пока отсутствуют.

Согласно тексту проекта предлагается внести изменения в статью 10 закона «О Конституционном Суде Украины» (Полномочность суда). Так, предусматривается определить, что КС является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе имеется не менее 17 судей, которые получили полномочия согласно статье 17 этого закона. Действующая же редакция закона определяет КС полномочным при 12-ти членах.

Авторы законопроекта считают, что принятие этого акта будет способствовать восстановлению доверия граждан к судебной власти и обеспечит открытость, прозрачность и прогнозируемость практики Конституционного суда путем борьбы с коррупцией, непрофессионализмом и безответственностью в судебной системе. Законопроект также будет способствовать соблюдению принципа верховенства права в Украине.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.