Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом проект закона №4304 о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и статей Уголовного кодекса Украины которые были отменены решением Конституционного суда от 27 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Председательствующая на заседании заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, представляя законопроект, отметила, что он был внесен как реагирование на ситуацию, которая сложилась в результате принятия решения Конституционным судом Украины от 27 октября 2020 года.

«Есть определенные моменты, связанные и с самим решением Конституционного суда, и с тем, что он фактически не дал Верховной Раде время для того, чтобы устранить несогласованности между законодательством и Конституцией», - сказала народный депутат.

Она также отметила, что такое решение вызвало политический кризис в отношениях с международными партнерами Украины и вызвало возмущение общества.

Законопроектом предлагается восстановить со дня вступления в силу данного закона действие положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», а также статей Уголовного кодекса Украины, которые были отменены решением Конституционного суда от 27 октября.

Этим же проектом предлагается дать два месяца Кабинету Министров Украины для разработки и вынесения на рассмотрение Верховной Рады предложений по согласованию вышеуказанного законодательства с Конституцией Украины.

Комитет принял решение, что проект закона №4304 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и рекомендовал Верховной Раде включить законопроект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом.

Также комитет рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» (относительно уточнения отдельных положений)» (№4137).

Законопроектом уточняется перечень субъектов, на которых распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции». В частности, действие закона распространено на юридических лиц публичного права и должностных лиц таких юридических лиц, а также должностных лиц исполнительных органов и наблюдательных советов акционерных обществ, в уставном капитале которых пятьдесят и более процентов прямо или косвенно принадлежат государству.

Также уточняются полномочия НАПК в части так называемых разъяснений - они будут индивидуальный характер.

Комитет принял решение, что законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу. Также предлагается осуществлять рассмотрение данного проекту закона согласно 116 статье Регламента Верховной Рады Украины.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.