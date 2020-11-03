Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении группы народных депутатов, которое с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Бакумов 3 ноября, передает Укринформ.

«Народные депутаты Украины, которые подписали это заявление ... призывают Конституционный суд Украины принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов, призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины №13Р/2020 от 27 октября 2020 года, а именно: Тупицкого Александра Николаевича, Городовенко Виктора Валентиновича, Завгороднюю Ирину Николаевну, Касминина Александра Владимировича, Кривенко Виктора Васильевича, Литвинова Александра Николаевича, Мойсыка Владимира Романовича, Саса Сергея Владимировича, Слиденко Игоря Дмитриевича, Филюка Петра Тодосьевича, Юровскую Галину Валентиновну - сложить с себя полномочия судей Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно», - озвучил текст заявления Бакумов.

Также в заявлении отмечается, что решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы «несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины».

Во время выступления Бакумова возле трибуны парламента собрались несколько десятков народных депутатов, которые подписали озвученное заявление.



Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.