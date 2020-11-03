Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с председателем Венецианской комиссии Джанни Букикки отметили важность восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному суду, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент поблагодарил за плодотворное сотрудничество - в частности Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины относительно судопроизводства, антикоррупционного суда и тому подобное.

Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который начался из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым фактически была «обнулена» вся систему борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии выстраивала в последние годы.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

«Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы», - подчеркнул Зеленский.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельную реформу.

Председатель Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному суду.

Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Также Зеленский отметил, что помнит очень четкую, жесткую позицию Венецианской комиссии относительно незаконной аннексии Крыма. «Благодаря вам и нашим международным партнерам верю, что Крым вернется», - отметил глава государства.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.