Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мгновенная реакция Совета национальной безопасности и обороны решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной инфраструктуры и внесенный в парламент законопроект о перезагрузке КСУ сдержали судей от принятия еще более разрушительных для государства решений. Об этом он заявил в спецвыпуске программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Работу Конституционного суда Украины я оцениваю как разрушительный ураган, и мы говорим о последствиях этого урагана», - сказал глава государства.

Он отметил, что нужно бороться с ураганом, а не с его последствиями.

Зеленский отметил, что решением от 27 октября судьи Конституционного суда Украины полностью отменили ответственность за недостоверное декларирование, и коррупционеры не будут нести уголовной ответственности за ложь в декларациях, если не отменить это решение.

«Они аннулировали и нивелировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - НАПК можно просто закрывать. Далее они поднимали вопрос Высшего антикоррупционного суда Украины, который мы запустили в сентябре прошлого года», - сказал президент, добавив, что КСУ имел целью полностью демонтировать инфраструктуру антикоррупционных органов в нашем государстве.

По его словам, следствием такого решения КСУ могло стать прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими финансовыми институтами, о чем уже поступили соответствующие сигналы.

Глава государства отметил, что за решением Конституционного суда стоят представители некоторых парламентских политических сил. И только благодаря оперативной реакции президента и Совета национальной безопасности и обороны удалось остановить возможны новые действия судей Конституционного суда, которые также имели бы разрушительные последствия.

«Сегодня они могли отменить, например, земельную реформу... И мы знали, что во вторник может быть заседание относительно неконституционности закона об украинском языке», - напомнил Зеленский.

Но, по его словам, мгновенное решение СНБО и внесенный в парламент по его результатам президентский законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» стали сдерживающим фактором для судов КСУ.

Глава государства отметил, что ни у него, ни у парламента нет возможности отозвать назначенных ранее судей Конституционного суда. Поэтому если они хотят сохранить достоинство и деловую репутацию в обществе, должны уйти в отставку по собственному желанию.

«Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем сегодня сделать и потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ», - заявил Зеленский.

«Я возвращаться не буду - я не буду отзывать законопроект. Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди мне сказали: «Господин президент, вы не правы», я бы немедленно отозвал. И я уверен, что поступаю правильно. Я знаю, что это сложно. Но я верю, что умные депутаты поддержат меня», - резюмировал глава государства.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.