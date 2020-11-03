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Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджета должностными лицами Государственной таможенной службы, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГМС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники «зарабатывали» во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службе и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, что, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документацию о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
ForUm

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