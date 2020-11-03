Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в Кабинете Министров и Офисе президента.

По разным данным, рассматриваются варианты от «карантина выходного дня» до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.