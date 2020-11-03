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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине близка к катастрофе. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на заседании Верховной Рады, передает УНИАН.

«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так», – сказал он.

По словам министра, нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран.

«Впереди тяжелые времена. Следующие слова многим не понравятся, но это факт. Нет кого-то отдельного, ответственного за борьбу с ковидом. Никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса», – подчеркнул министр.

«Проскочить не удастся. Пришло время личной ответственности каждого... Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому, поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни», – добавил Степанов.

По его словам, нужно выполнять правила, чтобы уберечь себя и других.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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