По данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.

Местные выборы 25 октября в целом соответствовали стандартам честных и демократических выборов, сообщил председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

Обнародованы результаты всеукраинского опроса «5 вопросов от президента» после обработки 74% анкет.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Центральная избирательная комиссия допускает, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как в большинстве, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.

Президент Владимир Зеленский пообещал «жестко следить» за властью, избранной на местных выборах.

Координатор опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин подтвердил, что в некоторых регионах волонтерами оказались несовершеннолетние.

Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

Сегодня в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Электронная петиция «О ликвидации Окружного административного суда г. Киева» от 30 июля на сайте президента набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

В понедельник, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованного прокурором САП, которое было направлено в суд еще в июне текущего года, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении беглого президента Виктора Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье.

Напомним, по состоянию на 26 октября в Украине лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, за последние сутки - 5426.

Президент Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших от COVID-19.

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,374 грн за куб. м, что на 24% выше цены в сентябре.