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В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила председатель миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, передает УНИАН.

«Президент Владимир Зеленский представил опрос мнения, который проводился рядом с избирательными участками в день выборов. Он профинансирован его политической партией и касался политических инициатив его Офиса, что, похоже, создало неоправданное политическое превосходство и размыло грань между государством и политической партией», - подчеркнула Гисладоттир.

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек
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