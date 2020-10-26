Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины рядом с местом убийства, сообщает ВВС News Украина.

«Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области», - сообщили в местной избирательной комиссии.

Там уточнили, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского также подтвердили его победу.

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от «Слуги народа» Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.

Сейчас Подвысоцкоя ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

В 2007 году Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Виктора Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб селянин Валерий Олийнык.

Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона.

Это произошло незадолго до президентских выборов, и сначала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко стала на защиту соратника, но в июле потребовала от него сложить мандат.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, и его объявили в розыск.

Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, селянина убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал.

Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы).

В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.

В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.

После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Лозинский вышел на свободу «по состоянию здоровья».

В дело вмешался руководитель правительства и генпрокурор, после чего прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.

Уже в 2016 Лозинскому перечислили срок заключения по «закону Савченко», согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.