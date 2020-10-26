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Президент Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших от COVID-19. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

В Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, за последние сутки - 5426.
ForUm

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