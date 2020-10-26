Сегодня в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомстве, венгерскому дипломату доедена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

Такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины «О местных выборах», а также статьи 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

Всем гражданам Украины, согласно Конституции и законов Украины, созданы равные возможности для реализации своих избирательных прав демократическим путем и в полном соответствии с международными стандартами.

Министерство в очередной раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений.

Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания.

Напомним, 25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут в исключительном порядке поехать в Украину для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Министерство иностранных дел Украины заявило 20 октября, что неоднократно фиксировало признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область, и просит правоохранительные структуры «дать свою оценку» этим действиям.

Ранее гражданская сеть «Опора» обратилась в МИД Украины с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатскую область 9-10 октября агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины».