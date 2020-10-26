Обнародованы результаты всеукраинского опроса «5 вопросов от президента» после обработки 74% анкет. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
Так, введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 82,97%, не поддерживают – 13,87%.
Сокращение количества народных депутатов до 300 поддерживают 89,60%, не поддерживают – 7,12%.
Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 64,88% опрошенных, не поддерживают – 29,53%.
Создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 46,70% респондентов, не поддерживают – 46,48%.
Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом поддерживают 74,21% опрошенных, не поддерживают – 17,21%.
Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.
В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.
В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.
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