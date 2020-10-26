Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,374 грн за куб. м, что на 24% выше цены в сентябре, сообщает пресс-служба компании.

«В октябре 2020 оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

По данным Нафтогаза, за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.

Напомним, Нафтогаз в сентябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 4,319 грн за куб. м, что на 45% выше цены в августе.