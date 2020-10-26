также в разделеВыборы
Ляшко требует расследовать возможный подкуп избирателей на своем округе 7
Экзит-пол: Штепа выходит во второй тур выборов мэра Славянска 12
Явка на выборах 25 октября составила 36,88% 15
ЦИК: Явка на выборах составила почти 37% 16
Владельцу ФК «Колос» сообщили о подозрении из-за подделки избирательной документации 54
«Агитационный ремонт» и пряники: ОПОРА фиксирует нарушения «Батькивщины» 17
В Донецкой области открыто уголовное дело по факту подкупа избирателей партией «Порядок» 129
«Опора» обратилась в МИД из-за агитации госсекретаря Венгрии за «Партию венгров Украины» 25
Сидевший за убийство экс-нардеп Лозинский баллотируется на главу ОТГ 22
Кандидат в депутаты в Киевсовет призывает киевлян объединяться в ОСМД, чтобы не допустить появления незаконных застроек у домов 24
Скандальный прокурор Кулик участвует на выборах в Харьковский облсовет 25
Степанов: Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в больницах 13
Глава Обуховской ячейки БЮТ Ильенко признала, что в ТИК были поданы документы с нарушением гендерных квот 20
В Чернигове нардеп спустил колеса в авто и ударил человека 31
Загородний: На Николаевщине избиркомы преступно не регистрируют кандидатов от ОПЗЖ 59
Кандидатов в мэры Киева уже 20 34
Обуховские бютовцы сознательно ввели в заблуждение избирательную комиссию, предоставив неверные данные об образовании своих кандидатов 64
Суд отменил регистрацию списка БЮТ в Обуховский горсовет из-за несоблюдения гендерной квоты 45

Местные выборы 25 октября в целом соответствовали стандартам честных и демократических выборов, сообщил председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

«По оценке КИУ, день голосования на местных выборах в целом соответствовал стандартам честных и демократических выборов... Однако ряд сообщений наших наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства дают основания говорить о том, что в день голосования имело место использование технологий прямого и косвенного подкупа, отдельные факты попыток фальсификаций результатов голосования, а также технологии, связанные с избирательными «туристами», что в отдельных общинах могло иметь существенное влияние на результаты волеизъявления», - сообщил Кошель, передает Радио Свобода.

Кошель также добавил, что инициированный президентом опрос привел к ряду конфликтов и отдельным фактам нарушения избирательного законодательства в день голосования.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали несколько фактов, свидетельствующих о том, что опрос проводился непосредственно в помещении участков для голосования. Кроме того, фиксировались отдельные примеры, когда волонтерам препятствовали. В частности были случаи, когда на них оказывалось давление и высказывались оскорбления их сторону, из-за чего некоторые интервьюеры были вынуждены покинуть территорию возле избирательного участка, добавил Кошель.

«Президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и на содержательную сторону в последнюю неделю кампании. Поэтому мы призываем в дальнейшем отказываться от экспериментов, связанных с проведением так называемых опросов, и возвращаться к реальным механизмам народовластия», - отметил Кошель.

По данным КИУ, 25 октября на избирательных участках работали около 1,5 тысячи наблюдателей от организации, а также 200 человек - в составе мобильных групп, которые реагировали на факты нарушений избирательного законодательства и посещали участки.

Ранее сегодня и гражданская сеть «Опора» оценила местные выборы в Украине как таковые, что в целом соответствовали законодательству, критически также высказавшись об «опросе от президента».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги