В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.

Как передает УНИАН, об этом во время онлайн брифинга сообщила глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Iнгибьерг Сольрун Гисладоттир.

«На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители Бюро по демократическим институтам и правам человека во время проведения дня выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организованно и прозрачным образом. Все процедуры в целом были соблюдены», - сказала Гисладоттир.

Она заявила, что вчерашние местные выборы были особенно важными с учетом того, что в Украине состоялась реформа децентрализации, в результате которой органы местной власти и самоуправления получили значительные полномочия.

Гисладоттир добавила, что в миссии считают эффективной работу ЦИК по организации и проведению местных выборов.

«Мы можем отметить, что работа Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом была профессиональной и эффективной, даже несмотря на вызовы глобальной пандемии COVID-19, однако работа отдельных территориальных комиссий очень часто была политизирована, что оказало негативное влияние из-за постоянной смены членов избирательных комиссий», - сказала она.

Кроме того, по словам Гисладоттир, наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ констатировали, что кандидаты могли свободно проводить предвыборную агитацию. При этом она добавила, что были зафиксированы отдельные случаи злоупотребления кандидатами своими полномочиями, а также были распространены обвинения в подкупе избирателей.

Также Гисладоттир отметила, что частные медиа не смогли беспристрастно и сбалансировано освещать события избирательного процесса, а также освещать всю деятельность кандидатов, и таким образом избиратели не были должным образом проинформированы о ходе избирательной кампании.

По ее оценке, местные выборы были проведены в рамках обновленного Избирательного кодекса, который в целом является инклюзивным, однако «политизированным в отдельных моментах».

Гисладоттир добавила, что некоторые значительные изменения в избирательную систему государства было принято незадолго до непосредственного проведения выборов противоречит общим рекомендуемым в мире.

Кроме того, отметила она, пересмотренный обновленный Избирательный кодекс не учитывал некоторые рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и не обеспечивал целостность ключевых компонентов избирательного процесса.

«Некоторые изменения были раскритикованы заинтересованными сторонами (вовлеченными в процесс обновления избирательного кодекса) из-за увеличения влияния партий на местное самоуправление», - сказала она.

Вместе с тем, подчеркнула глава миссии, избирательные комиссии на местах в общем справлялись со своими полномочиями адекватным и необходимым для соответствующих сроков способом, однако «в некоторых случаях им не хватало профессионализма и время от времени эти комиссии были политически ангажированы в своих решениях».

Гисладоттир отметила, что регистрация кандидатов в целом проходила в инклюзивный способ, однако некоторые территориальные комиссии не имели более общих унифицированных требований относительно необходимых документов, которые нужно было предоставить при регистрации кандидатами.

«Некоторые отказы в регистрации выглядели политически мотивированными, в отличие от лучших практик и обязательств, которые Украина брала как страна-участница ОБСЕ», - отметила она и добавила, что все кандидаты имели возможность свободно проводить свою агитационную кампанию.

«Мы заметили случаи злоупотребления государственными ресурсами, а также полномочиями, в частности на уровне областей и на уровне администраций областей и городов. Мы получали довольно часто сообщение о возможном подкупе голосов», - сообщила председатель миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ.

В то же время он констатировал, что принятые меры, связанные с пандемией COVID-19, в общем были соблюдены, однако часто социальное дистанцирование не соблюдалось, а личные средства защиты не использовались на постоянной основе.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.