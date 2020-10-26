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Центральная избирательная комиссия допускает, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как в большинстве, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

По его словам, в соответствии с календарным планом проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно, а согласно Избирательному кодексу в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

«На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря», - сказал Дубовик. 

Соответственно, зампредседателя ЦИК отметил, что невозможно точно назвать даты, когда в разных городах может пройти второй тур.

«Три недели для проведения второго тура выборов - это не аксиома. По Избирательному кодексу выборы необходимо назначить не на воскресенье третьей недели, а на воскресенье в течение трех недель», - пояснил он.

Таким образом, теоретически выборы могут быть назначены даже на 1 ноября, но на практике, по мнению Дубовика, это очень маловероятно, как и на 8 ноября.

«Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но, понятно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября», - считает он.

Зампред Центризбиркома также добавил, что стоит учитывать «человеческий фактор».

Он пояснил, что за каждый день работы члены комиссий получают зарплату, из-за чего, по его мнению, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов выборов.

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.
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