Президент Владимир Зеленский пообещал «жестко следить» за властью, избранной на местных выборах.

По его словам, мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент.

«Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях? Понятно, что я жестко следить за новоизбранной местной властью», - говорится в Facebook Зеленского.

«Это крайне важно для страны. Потому что это – именно о качестве жизни. Но подчеркну. Президент – это стратегия, направление, образ страны, общие правила, а также общегосударственное развитие. Местная власть – это конкретные вопросы «здесь и сейчас», это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране», - заявил Зеленский.

25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка составила почти 37%.