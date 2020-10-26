также в разделеПолитика
Обнародованы предварительные результаты «опроса Зеленского» 27
Посла Венгрии вызвали «на ковер» в МИД 13
В Украине не могут посчитать тех, кто поборол COVID-19 27
Сидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы 24
«Опора»: Результатам «опроса Зеленского» доверять нельзя 39
Жарких: Медведчук не рвется во власть, обещая «всем и все» 9
Киев заявил о наглом вмешательстве Будапешта в дела Украины 38
Зеленский обещает «жестко следить» за новоизбранной местной властью 24
У Зеленского рассказали, почему к проведению опроса привлекались дети 68
У Зеленского прокомментировали голосование на местных выборах 32
Экзит-пол: На выборах мэра Харькова лидирует Кернес 31
КИУ зафиксировал факты подкупа избирателей 11
Глава МИД Венгрии призвал венгров Закарпатья поддержать одну из партий 37
Названа явка на местных выборах на 16:00 87
Местные выборы являются одними из самых сложных в истории 19
Полиция остановила работу "фейкового" избирательного участка в Сумской области 51
Авиация МВД привлечена к обеспечению безопасности на выборах 10
МВД: выборы, в целом, проходят спокойно 10

Электронная петиция «О ликвидации Окружного административного суда г. Киева» от 30 июля на сайте президента набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор петиции Данило Мокрик указал на полную потерю судом авторитета, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 и в июле 2020 записей руководства этого суда, свидетельствующих о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практику неправосудности решений.

Он отметил, что ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 Закона «О судоустройстве и статусе судей» закрепляет за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда.

«В рамках немедленного обеспечения права граждан Украины на справедливый суд, просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева», - говорится в петиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги