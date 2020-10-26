Электронная петиция «О ликвидации Окружного административного суда г. Киева» от 30 июля на сайте президента набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор петиции Данило Мокрик указал на полную потерю судом авторитета, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 и в июле 2020 записей руководства этого суда, свидетельствующих о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практику неправосудности решений.

Он отметил, что ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 Закона «О судоустройстве и статусе судей» закрепляет за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда.

«В рамках немедленного обеспечения права граждан Украины на справедливый суд, просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева», - говорится в петиции.