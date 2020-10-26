В опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает LIGA.net.

В Слуге народа отметили, что «опрос Зеленского» финансировался за счет «спонсорских взносов доноров» партии. Организатор опроса – компания «Зе Медиа».

По информации OpenDataBot, основной вид деятельности ТОВ «Зе Медиа» – производство кино- и видеофильмов.

Напомним, ранее были обнародованы результаты всеукраинского опроса «5 вопросов от президента» после обработки 74% анкет.