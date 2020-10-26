Координатор опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин подтвердил, что в некоторых регионах волонтерами оказались несовершеннолетние.

«Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется», - написал он в Facebook.

«Конечно, такой поступок со стороны родителей – безответственный и не безопасный для самих детей. За такое поведение на родителей будет составлен админпротокол», - заявил Гагарин.

Ранее в полиции рассказали, что в Хмельницкой области опрос «5 вопросов от президента» проводила 11-летняя девочка. Подобные инциденты фиксировались в других областях страны.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.