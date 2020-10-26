также в разделеОбщество
Кабмин запускает новый формат интерактивного общения с министрами 10
Минздрав начал восстановление института вакцин 11
Суд вернул Черновецкому иск о статусе русского языка 15
Украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год 10
Два игрока и тренер «Динамо» заболели COVID-19 61
КИУ: «Опрос Зеленского» реально провалился 21
Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ 12
В шести областях Украины – половина нормы кислорода в больницах 14
СБУ задержала находившегося в розыске боевика «ЛНР» 13
Хомчак открестился от указаний забрать Тополю в армию 27
МВД назвало самые распространенные нарушения на выборах 36
Экс-министр Швайка заявил, что его избили 39
Под Киевом задержали группу «избирательных туристов» из Луганщины 18
Пограничники зафиксировали первую контрабанду iPhone 12 в Украину 23
ООС: Боевики вчера совершили один обстрел, с начала суток – «тишина» 11
20% украинцев не голосовали по состоянию здоровья 9
Эксперты: В интернете скупают голоса под петицией за ликвидацию ОАСК 36
В Раде прогнозируют рост числа больных COVID-19 после выборов 16

В понедельник, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованного прокурором САП, которое было направлено в суд еще в июне текущего года, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении беглого президента Виктора Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

«О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно. Вместе с тем подчеркиваем, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда», – сказано в сообщении.

В то же время пресс-служба ВАКС сообщила, что сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры Януковичу. «Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство», – отметил в суде.

Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2800 грн.
10
Теги