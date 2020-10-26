В понедельник, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованного прокурором САП, которое было направлено в суд еще в июне текущего года, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении беглого президента Виктора Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

«О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно. Вместе с тем подчеркиваем, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда», – сказано в сообщении.

В то же время пресс-служба ВАКС сообщила, что сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры Януковичу. «Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство», – отметил в суде.

Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября.