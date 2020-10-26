Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

«В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД констатируют игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

«Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины», - подчеркнули в МИД.

Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал, резюмировали в ведомстве.

Напомним, 25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут в исключительном порядке поехать в Украину для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Министерство иностранных дел Украины заявило 20 октября, что неоднократно фиксировало признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область, и просит правоохранительные структуры «дать свою оценку» этим действиям.

Ранее гражданская сеть «Опора» обратилась в МИД Украины с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатскую область 9-10 октября агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины».