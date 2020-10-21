Суд по делу убийства журналиста Павла Шеремета отказал в допросах чиновников, о которых просила защита обвиняемых, в частности, президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.

Об этом передает Украинская правда из зала заседания Шевченковского райсуда Киева.

«Как объяснила сторона защиты необходимость этого допроса: по поводу обстоятельств, которые им стали известны в этом производстве. Вместе с тем представляется, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК.

Что касается других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях, также мы с этим объемом будем определяться после исследования письменных материалов», - сказала судья Оксана Голуб.

Среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, значились Зеленский, Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита объясняла, что эти чиновники публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

Прокурор выступил против допроса этих людей, сказав, что они не являются непосредственными свидетелями.

На заседании 21 октября суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.

Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, затем определят, каких экспертов и специалистов надо допросить в дополнение к документам.

После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.

На заседании 8 октября стало известно, что обвинение хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетелей.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.