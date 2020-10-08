На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд допросить 263 человека.

Как передает УНИАН, сейчас в Шевченковском районном суде Киева продолжается очередное заседание суда присяжных по делу, где обвиняемыми являются музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.

По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз.

Сторона обвинения показала представленные ранее видео, на которых, по данным экспертиз, якобы идентифицированы Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями.

Прокурор также отметил, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в пределах одной телефонной станции.

А Дугарь, по его словам, могла оставить госпиталь, в котором работала, для совершения преступления.

Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.

Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследование письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследования письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших.

По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.