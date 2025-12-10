Галопом по Европе: что демонстрирует и вуалирует зарубежное турне Зеленского

Замедляя процесс назначения нового главы Офиса президента (ОП), Владимир Зеленский демонстрирует при этом значительную активность на геополитической арене. Накануне глава государства посетил Великобританию и Брюссель, которые, между тем, не стали конечной точкой его поездки. Детали – далее в материале ForUA.

В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский провел в Лондоне переговоры, которые, по его словам, должны консолидировать совместную европейско-украинскую позицию по достижению мира. В ходе официального визита нынешний хозяин Банковой провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча в формате E3 (Великобритания, Франция и Германия) плюс Украина длилась примерно полтора часа. По окончании переговоров Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Европа теперь «имеют много карт» в мирно-дипломатическом треке, а Фридрих Мерц - что «скептически относится» к некоторым предложениям США в мирном процессе и что судьба Украины - это судьба Европы. «Мы здесь, чтобы выяснить, как усилить наши усилия. Никто не должен сомневаться: наша поддержка не пошатнется», - написал господин Мерц в своем официальном X после встречи.

Чуть позже Зеленский и Стармер провели беседу тет-а-тет, а после этого прошли переговоры в расширенном формате - «коалиции решительных»: к лидерам Великобритании, Франции, Германии и Украины по видеосвязи присоединилось руководство ЕС, европейских стран и НАТО.

По словам Владимира Зеленского, в рамках лондонского дипломатического марафона была обсуждена «наша совместная дипломатическая работа с американской стороной». «Согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующих шагов. Опять же, подчеркиваю, главное – на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что на этот вопрос я еще не получил ответа», – отметил действующий гарант украинской Конституции, добавив при этом, что «самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить – это от США», если они будут юридически обязывающими.

Кроме того, Зеленский сообщил, что отдельно в Лондоне «пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины». По словам президента, в 2026 году на закупку оружия нужно $15 млрд по программе PURL, в рамках которой союзники финансируют закупку американского оружия для Украины. Также он подчеркнул, что доступ к программе PURL не сможет заменить гарантии безопасности от США: «Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжали помогать, продолжали поддерживать, продолжали давление на Россию».

Вечером понедельника, сразу после завершения рабочей программы в британской столице, Зеленский отправился в Брюссель на встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также лидерами ЕС. После Брюсселя глава государства посетил Рим.

Между тем, вокруг вопроса мирного урегулирования бушуют информационные страсти. Так, анонимный украинский высокопоставленный чиновник рассказал агентству AFP о значительном давлении со стороны США, которые склоняют Украину к принятию соглашения, которое, по их замыслу, должно прекратить развязанную РФ войну. Собеседник агентства отметил, что территориальный вопрос остается «самым проблемным» в переговорах о прекращении войны. Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил, что участники переговоров по мирной инициативе США, как и раньше, не могут прийти к соглашению по территориальному вопросу. Кроме того, по его словам, дальнейшего обсуждения требует и вопрос гарантий безопасности для Украины.

По данным Politico, Соединенные Штаты настаивают, что Украина в рамках «мира» должна без боя выйти из Донецкой области. При этом, по словам собеседника AFP, США давят на Украину, пытаясь добиться подписания соглашения как можно скорее. Публично же Дональд Трамп заявил лишь, что Россия якобы согласилась на «мирный план», тогда как президент Украины «даже не читал его». Между тем председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко, представляющий провластную фракцию «Слуга народа», возразил президенту США. Нардеп отметил, что «мягко говоря, удивлен» заявлениями главы Белого дома, поскольку знает, что Зеленский «очень осторожен». Он (глава государства – Ред.) читает все документы, особенно такие важные и значимые, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его», – подчеркнул парламентарий. Сам Зеленский, несмотря на то, что во время своего европейского турне неоднократно выходил к прессе с разноплановыми заявлениями, упреки со стороны хозяина Овального кабинета не комментировал.

Вместо этого, говоря в частности и о «территориальной» стороне мирной переговорной медали, политолог Вадим Денисенко констатирует следующее: «Главная цель переговоров для россиян не территории. Главная цель — возвращение России в игру. А главная цель США — мир любой ценой и деньги. Главное, что мы должны понять — с появлением Кушнера (зять Трампа — Ред.) произошла смена переговорной стратегии. США разделили наши переговоры всего на две части. Условные 28 пунктов Виткоффа и Дмитриева разделены на 27 и 1. Сначала американцы договариваются с россиянами обо всем, а затем считают, что смогут дожать нас с территориями. Это кардинальное изменение подхода. И кардинальное уменьшение роли Украины в переговорах, при полном игнорировании ЕС. И, пожалуй, у нас есть еще одна проблема: россияне приближаются к тому, чтобы разделить переговоры об Украине и переговоры Россия-США. Это один из главных вызовов, на которые нет ответа. Что касается Европы, то она хочет просто гарантий безопасности. И их им дадут».