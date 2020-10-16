Еще в августе 2019 президент Владимир Зеленский на выполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до трехсот. Этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным Судом, который пришел к выводу о том, что инициатива президента требованиям Основного закона, сообщили ForUm’у в пресс-службе офиса президента.

Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов «за».

«Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии «Слуга народа», которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству», - заявили в ОП.

Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020, как уже известно, будет таким: «Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?» Если люди скажут «да», ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить волю народа, считают на Банковой.

Мотивация необходимости принятия коллегиального решения об уменьшении количества депутатов вполне очевидна. В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации.

«Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество. Считаем, что депутатский мандат не может быть вознаграждением. Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным, что просто необходимо государству сегодня. А 300 народных избранников абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны», - пояснили в ОП.

При этом на Банковой подчеркнули, что инициированный президентом общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет имеет прямых юридических последствий.

«Эта форма непосредственной демократии может создать новое содержание для отношений в треугольнике общество - политики - государство. Так называемые профессиональные политики на слишком долгое время узурпировали право решать, как жить Украине. Путь для государства избирался фактически с участием очень узкого круга граждан. Именно это предложил изменить президент, введя практику реального народовластия в Украине», - резюмировали в ОП.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

Зеленский заявил, что во время опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Второй вопрос, по словам президента, будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

16 октября Зеленский объявил все вопросы общенационального опроса 25 октября.