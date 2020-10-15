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Второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» - озвучил вопрос президент.

Он отметил, что все важные вопросы будут решаться с участием граждан.

«Приходи и решай», - сказал президент.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

Зеленский заявил, что во время опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах. 
ForUm

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