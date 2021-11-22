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В воскресенье, 21 ноября, в центре Киева прошли акции ко Дню Достоинства и Свободы. Наибольшее количество участников находилось на Майдане Незалежности и возле Офиса президента, сообщила пресс-служба столичной полиции.

В целях безопасности участников и недопущения провокаций охрану общественного порядка обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Во время проведения акций грубые правонарушения не зафиксированы.

Полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса президента пройти поверхностную проверку для безопасности всех участвовавших в мероприятии граждан, однако они отказались и пытались попасть в государственное здание без прохождения фильтрационных мероприятий.

После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала в Офис президента, другие отказались.
ForUm

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