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Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном сегодня утром в эфире ряда украинских телеканалов, передает УНИАН.

«Привет! Я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины? Это была демоверсия народовластия, его реальное внедрение стало нашей с тобой целью», - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

«Согласитесь, право народа Украины на собственное мнение священное, ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», - сказал Зеленский.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение, не политиков из высоких кабинетов, не «независимых» экспертов из телешоу, и не агентов других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: «А что думаешь ты?». Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты, потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октябрю. Приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы - об этом позже», - отметил Зеленский.
ForUm

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