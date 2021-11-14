Бывшему министру энергетики и угольной промышленности сообщили о подозрении в содействии террористической группе. Сам Владимир Демчишин называет дело "сфальсифицированным", передает 24 канал.

Демчишин называет дело против него "политическим". Он убежден, что его якобы открыли по заказу офиса Президента.

"Дело, которое сфальсифицировали против меня СБУ и офис генпрокурора, сшили белыми нитками в офисе Президента. Оно имеет сугубо политический характер, и я понимаю, что их интересует вовсе не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского", – заявил Демчишин.

Он считает, что ничего незаконного в покупке угля в украинских шахтах нет. Юридическая составляющая, мол, "не выдерживает никакой критики". "Государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет", – подчеркнул бывший министр.

Кроме того, Демчишин подчеркнул, что дело против него открыли лишь якобы для того, чтобы отвлечь внимание. "Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние 2 года".

Детали производства против бывшего министра

По данным СБУ, в течение 2014 – 2015 годов организаторы схемы наладили поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен.

Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с боевиками. В частности, о поставках угля более чем на 3 миллиарда гривен.

В результате действий тогдашнего министра, террористы получили более 200 миллионов гривен. Это привело к закреплению оккупационных властей на Донбассе.

Другому участнику преступной схемы 19 сентября сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей.