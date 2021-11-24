Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

«Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», – рассказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Справка. Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана («экономическая теория»).

В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода «Запорожсталь». Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».

Ростислав Шурма также возглавлял запорожскую организацию партии «Оппозиционный блок», возникшую на обломках Партии регионов.

В 2010 году Шурма избирался депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду шестым номером списка «Оппозиционного блока». Выше него в списке были Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.