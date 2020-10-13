Инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества», – гвоорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что среди ключевых приоритетов президента Владимира Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году и которые имели целью существенно переформатировать принципы нашего политического устройства, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству. «То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами», – сказано в заявлении.

При этом в ОП отметили, что но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. «Опрос - другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными «экспертами» и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия», – заявили у Зеленского.

«Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением о общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране», – сказано в заявлении.

Как ранее сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.