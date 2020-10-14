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Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» - озвучил президент вопрос, ответ на который граждане должны дать 25 октября.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.
ForUm

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