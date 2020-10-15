Сегодня, 15 октября, бывший руководитель Кагарлицкого отделения полиции Панасенко С.В., где пытали и насиловали людей, оспаривает свое увольнение из полиции в Киевском окружном админсуде. Об этом сообщила адвокат потерпевшей Нели Погребицкой Елена Сотник.

По ее словам, 38 кагарлицких полицейских аттестационная комиссия признала соответствующими занимаемым должностям, а шесть – вообще рекомендовала повысить. В то же время, только одного – перевести на более низкую должность и еще одного – уволить.

По результатам общей аттестации полиции, которую проводили в 2015-2016 годах, уволили 7,7% бывших милиционеров (68135 человек проходили аттестацию, 5256 из них уволили). То есть, 92,3% старых кадров на тот момент продолжили работать в полиции на тех или иных должностях. Впоследствии, около половины из уволенных по результатам переаттестации (с 7,7%) возобновились через суд.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат.