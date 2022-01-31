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Вечером 29 января на Обуховщине был обнаружен черный фургон с телами двух предпринимателей из Волыни. 45-ти и 50-летний предприниматели приехали на Киевщину по делам и были жестоко убиты, сообщила пресс-служба полиции.

«На теле погибших предпринимателей правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото резаные раны», - сообщил глава полиции Киевщины.

Андрей Небитов отметил, что благодаря оперативному взаимодействию всех служб полиции, качественному и своевременному проведению следственных и оперативно-розыскных действий личность злоумышленника удалось установить.

Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни произошел словесный конфликт, после чего мастер нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла.

 «С изуродованными телами супругов мужчина ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Этот черный автомобиль мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови», - сообщил глава полиции Киевщины.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления, положил тела предпринимателей в фургон и отвез на одну из улиц Василькова, где и бросил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
ForUm

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