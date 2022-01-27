Полицейские обнаружили части АКСУ, оставленные подозреваемым в расстреле в Днипре, сообщается в Facebook ведомства.

14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное.

После задержания вооруженного военнослужащего полицейские приступили к отработке прилегающей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные подтверждения были направлены в ГБР.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.