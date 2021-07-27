Шевченковский районный суд города Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

«Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения. Решение окончательное, обжалованию не подлежит», - отметила председательствующая судья.

Полный текст решения будет объявлен 30 июля в 15:40.

До этого суд исследовал материалы дела, ранее предоставленные прокурором, в частности - присутствующие прослушали ряд аудиозаписей, среди которых - разговоры Антоненко, а также - разговоры Кузьменко, с разными лицами. Также суд исследовал ряд протоколов, в том числе и о проведении НСРД, и другие материалы дела.

После этого суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко, поданное его защитой.

Прокурор со своей стороны попросил оставить это ходатайство без удовлетворения.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 11:00 2 августа.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.