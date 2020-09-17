Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что при рассмотрении коррупционных дел правоохранительные органы не должны допускать никаких исключений для «своих», близких и родных, и если человек взял взятку, то должен нести ответственность. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки во Львовскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривню, то должен сидеть. Мне все равно, какая это партия - «слуги народа» или другая... Я предупреждал всех депутатов, всех чиновников и, кстати, всех правоохранителей, зная, как правоохранители «крышуют» или «крышевали» тот или иной бизнес», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что, к сожалению, не всем честным людям, которые приходят к власти, хватает прочности впоследствии не соблазниться на взятку. Поэтому очищение власти нужно начинать с себя и честно смотреть в глаза людям. Он выразил удовлетворение, что очистка началось именно из партии «Слуга народа».

«Потому что люди видят, что все должно быть справедливо, нет никаких исключений. И так будет с каждым человеком, который берет взятки. Все знают мою позицию», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно. Позже НАБУ указало на манипуляции в выступлении Венедиктовой в Раде.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.

Его исключили из фракции.