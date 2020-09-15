Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1,5млн грн залога», - говорится в сообщении.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

САП не указывает имя помощника нардепа, по данным СМИ, речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качур заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа».